حرية التعبير على النمط الغربي

العالم - سبورتي

- اعترف المتحدث باسم الشرطة السويدية "اولا ستيرلنغ" بأنه أعطى الضوء الأخضر لجماعة متطرفة لإهانة القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم. ولتبرير هذا العمل المشين ، قالت ستيرلنغ إن "الدستور السويدي يتمتع بحماية قوية ويجب أن نعلم أن قيمة الاحتجاج وحرية التعبير مهمة جدا".

- حُكم على رجل من ولاية آيوا بالسجن لمدة 16 عاما وشهر واحد بتهمة حرق علم المثلیین والذي تم تعليقه في كنيسة بوسط ولاية أيوا.

- حكمت المحكمة الجنائية للفرع السابع عشر في باريس ، عاصمة فرنسا ، الدولة التي تدعي أنها "مهد الحرية" ، على روجيه غارودي بدفع 120000 فرنك عن جريمة التشكيك في الأدلة المتعلقة بوقوع الهولوكوست. وادعى النظام القضائي الفرنسي أن غارودي عمل ضد قانون "جيسو". قانون يحظر أي نوع من التعليقات التي تؤدي إلى التشكيك في الهولوكوست.

- أدين ديفيد إيرفينغ ، المؤرخ البريطاني الشهير ، بارتكاب جريمة إنكار قتل اليهود في الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست) في محكمة في فيينا ، عاصمة النمسا ، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

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