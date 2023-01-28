بايدن يعلن استعداده لتقديم الدعم لحكومة الاحتلال

العالم ـ الأميركيتان

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن شدد على الالتزام القوي للولايات المتحدة بأمن "إسرائيل".

وقتل ما لا يقل عن 8 مستوطنين وأصيب نحو 12مستوطنا بجروح خطيرة، في إطلاق نار عليهم في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء الجمعة.

وفيما أعلنت السلطات الصحية "الإسرائيلية" أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8 وهو ما أيده حساب تويتر الرسمي باللغة العربية لدولة الاحتلال.

وأشارت المواقع الإخبارية إلى أن المنفذ هو الشاب خيري علقم، أحد سكان مخيم شعفاط، شمالي القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما، لفتة إلى أنه ليس له أي انتماءات سياسية.