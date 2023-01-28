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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الإحتلال قبل يومين

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الإحتلال قبل يومين
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

استشهد الفتى الفلسطيني "وديع أبو رموز" البالغ 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين.

العالم ـ فلسطين

وكان الفتى أصيب برصاصة متفجرة في البطن، ووصفت إصابته منذ البداية بأنها خطيرة وغير مستقرة. وكان من الصعب تحديد مكان النزيف في البطن بسبب تفجر الرصاصة، والتي أحدثت عدة ثقوب في المكان وبالتالي سببت النزيف الحاد.

وكان الجريح مقيدا إلى سريره في المستشفى، إضافة إلى وجود قوة إسرائيلية داخل الغرفة وخارجها، رغم وضعه الصحي.

وأصيب أبو رموز خلال مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، يوم الأربعاء الماضي، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها البلدة.

ونشرت مواقع فلسطينية فيديو مؤثر للطفل مُرعي ابو رموز وهو يبكي على شقيقه الشهيد وديع أبو رموز.

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