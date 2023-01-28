شاهد.. غضب النشطاء البحارنة من هتك حرمة القرآن الكريم

العالم - نقطة تواصل

يتعرض كتاب الله الكريم هذه الايام الى جريمة ممنهجة بالاساءة الى المقدسات الاسلامية باهانة كتاب الله العزيز، لذلك ضجت مواقع التواصل بالتنديد والتحشيد الالكتروني لمواجهة هذه الجريمة النكراء وتداول الناشطون هاشتاغ "القرآن الكريم" وهاشتاغ "انا له لحافظون".

وغرد الشيخ عيسى القاسم حول هذا الموضوع كاتبا: "حرق القرآن في السويد ليس جرمية شخصية فحسب، وإنما هي مع ذلك جريمة دولة. وعلى عقلاء العالم كله أن يحيلوا بين هذا التوجه العدواني وبين حدوثه باجتماع الكلمة على إدانته، والتنديد به، بمقتضى الدين والضمير، وسلامة العام".

وتداول النشطاء البحارنة بيان الشيخ عيسى القاسم حيث قال فيه: "حرق نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة السويدية ليس جريمة شخصية فحسب وإنما هي مع ذلك جريمة دولة".

كما استنكر كبار العلماء في البحرين هتك حرمة القرآن الكريم وقالوا في بيان: "نستنكر بشدة الاساءة السمجة والمستهجنة بحق القرآن المجيد والتي تتحمل مسؤوليتها وتبعاتها البلاد التي رعت هذه الاساءة واحتضنتها تحت ذريعة حرية التعبير عن الرأي...".

وفي سياق ثان، تداول النشطاء البحارنة مقطع فيديو للعائلة الحاكمة وهم يقولون فيه ان الدنيا بخير، وهذا بسبب مبادرة اطلقتها العائلة الحاكمة لدعم النساء الارامل من جيوب الشعب البحريني ولكن جيوبها تمتلي يوما بعد يوما وتذهب الاموال الى النزهات والاستثمارات مع كيان الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..