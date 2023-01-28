السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
١١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشیخ نعیم قاسم: ساعة الزوال لكيان الاحتلال تقترب

الشیخ نعیم قاسم: ساعة الزوال لكيان الاحتلال تقترب
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

أشار نائب الأمين العام لحرکة "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في تغريدة عبر تويتر الى أننا "نؤيد ونبارك عملية القدس النوعية، ردَّاً على إجرام الصهاينة واحتلالهم"، معتبرا أن "المستقبل لفلسطين محرَّرة مع هذا الشعب المجاهد والشجاع".

العالم-لبنان

ورأى أن "ساعة الزوال لإسرائيل تقترب.. أليس الصبح بقريب؟!"

روابط ذات صلة

عالم دين لبناني:عملية القدس ستجعل العدو يفكر جيدا بعواقب مجازره

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الشعب الفلسطيني مرة أخرى ينسف مزاعم الاحتلال

اجتماع طارئ لكيان الاحتلال اليوم في مقر الشاباك وليس قاعدة كيرياه

الشیخ نعیم قاسم: ساعة الزوال لكيان الاحتلال تقترب

الدبلوماسية الذكية لسوريا و حلفائها

عملية القدس البطولية .. الانتقام لشهداء جنين خلال أقل من 48 ساعة

القدس انتقمت لجنين بعملية موجعة.. 