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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل اكثر من 50 مقدسياً اثر عملية القدس مساء أمس وسيمثلون امام المحكمة هذه الليلة

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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