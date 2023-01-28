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حماس: اعتداء الاحتلال على أسرانا في عدد من السجون اليوم جريمةٌ لن تكسر عزيمتهم، ولن تجلب نصراً للاحتلال الذي تمرّغ أنفه بالقدس أمس واليوم

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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