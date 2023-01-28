حكومة صنعاء تحيي عملية القدس البطولية

العالم - اليمن

وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خلال تدشين دليل الخدمات، اليوم السبت، أن اليمن يقف مع مشروع مواجهة العدو الصهيوني، مضيفا ونلتزم خط المقاومة الممتد من صنعاء إلى فلسطين فطهران، معبرا عن شكره للأشقاء في إيران لوقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة العدوان الظالم.

في السياق، بارك المكتب السياسي لأنصارالله العملية البطولية النوعية للمجاهدين في مستوطنة يعقوب في القدس المحتلة والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى الصهاينة.

وأضاف المكتب السياسي أن هذه العملية النوعية من شأنها أن تهز الكيان الصهيوني المؤقت وستجعله يراجع حساباته وسيدرك أنه لن يكون بمأمن من عمليات المجاهدين بعد الآن.

وقال المكتب نشد على أيادي المجاهدين الفلسطينيين في الاستمرار بهذه العمليات المباركة التي ترفع رأس الأمة الإسلامية.