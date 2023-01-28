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آخر تطورات عملية إطلاق النار في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

قال خضر شاهين مراسل العالم في القدس المحتلة أنه تم اعتقال ذوي الفتى الذي قام بتنفيذ العملية ببلدة سلوان المتاخمة للمسجد الأقصى المبارك والتي ادت الى اصابة 2 من المستوطنين وصفت حالة احداهما بالخطيرة جدا والآخر بالخطيرة وتم نقلهما لاحدى المشافي بالقدس الغربية.

العالم - مراسلون

وأشار مراسلنا الى أنه تم اغلاق كامل لبلدة سلوان ومازالت الاقتحامات للبدة متواصلة منذ وقوع العملية.

ونوه مراسلنا الى أنه خلال 24 ساعة منذ وقوع العملية الأولى للنبي يعقوب والتي أدت لمقتل8 واصابة أكثر من 10 وصفت الاصابات بانها خطيرة جدا.

ولفت مراسلنا الى أن هنالك أكثر من 50 معتقل تم اعتقالهم من أبناء القدس المحتلة خلال مداهمات واسعة كبيرة نفذتها شرطة ومخابرات الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم السبت 28 يناير 2023، أن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى هو طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، وأشارت إلى أن الطفل من سكان بلدة سلوان في القدس، وهو مصابٌ جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مستوطن.

وكان قد اصيب مستوطنان اثر إطلاق نار عليهم وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المستوطنين اصيبا بجروح خطرة جراء عملية إطلاق النار قرب بؤرة استيطانية في بلدة سلوان.

وأعلنت سلطات الاحتلال حالة الاستنفار، وتحدثت عن اعتقال المنفذ البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما، وقالت إنه استخدم مسدسا في الهجوم مضيفة إن أحد الجريحين في الهجوم ضابط في جيش الاحتلال.
وجاءت عملية سلوان جاءت بعد ساعات من مقتل ثمانية مستوطنين وإصابة عشرة آخرين في عملية نفذها الشاب الفلسطيني خيري علقم بالقرب من كنيس يهودي على أطراف القدس حيث هاجم المستوطنين واشتبك معهم موقعا في صفوفهم العديد من القتلى والجرحى.

الهجوم في القدس وصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقاسي والمؤلم مضيفا إن العملية من أصعب ما شهده كيان الاحتلال في السنوات الأخيرة.

العمليات الفلسطينة الاخيرة تاتي بعد يوم على مجزرة إسرائيلية ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، أسفرت عن استشهاد تسعة فلسطينيين ما ادى الى حالة من الغضب في فلسطين وساير البلاد العربية والاسلامية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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