أمريكا.. 3 قتلى و4 جرحى في أحدث حادثة إطلاق نار بكاليفورنيا

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وأكد الضابط في إدارة شرطة لوس أنجليس، فرانك بريسيادو، أنّ وقوع إطلاق النار حدث بعد الساعة 2:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في بيفرلي كريست، وهو حي راق في لوس أنجليس بحسب "أسوشييتد برس".

ونقل المصابون إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

ويعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر.

وكان سبعة أشخاص قتلوا، مساء الاثنين الماضي، وتعرض آخر لإصابات بليغة في إطلاق نار جماعي بموقعين في مدينة هالف مون باي الساحلية بشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وفي وقت لاحق، حض الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق النار.

ويخضع العنف المسلح في الولايات المتحدة للتدقيق بعد مذبحتين وقعت إحداهما، الشهر الماضي، في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وأدت إلى مقتل 19 طفلاً واثنين من المدرسين، وأخرى في متجر في بوفالو بنيويورك وذهب ضحيتها عشرة أشخاص، بحسب وكالة فرانس برس.