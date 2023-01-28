السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكا.. 3 قتلى و4 جرحى في أحدث حادثة إطلاق نار بكاليفورنيا

أمريكا.. 3 قتلى و4 جرحى في أحدث حادثة إطلاق نار بكاليفورنيا
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون فى إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأميركية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

العالم - الأميركيتان

وأكد الضابط في إدارة شرطة لوس أنجليس، فرانك بريسيادو، أنّ وقوع إطلاق النار حدث بعد الساعة 2:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في بيفرلي كريست، وهو حي راق في لوس أنجليس بحسب "أسوشييتد برس".

ونقل المصابون إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

ويعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر.

وكان سبعة أشخاص قتلوا، مساء الاثنين الماضي، وتعرض آخر لإصابات بليغة في إطلاق نار جماعي بموقعين في مدينة هالف مون باي الساحلية بشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وفي وقت لاحق، حض الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق النار.

ويخضع العنف المسلح في الولايات المتحدة للتدقيق بعد مذبحتين وقعت إحداهما، الشهر الماضي، في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وأدت إلى مقتل 19 طفلاً واثنين من المدرسين، وأخرى في متجر في بوفالو بنيويورك وذهب ضحيتها عشرة أشخاص، بحسب وكالة فرانس برس.

روابط ذات صلة

ضحايا غابة السلاح في الولايات المتحدة .. قتلى بعمليات إطلاق نار بعدة مدن

أمريكا..ارتفاع حصيلة القتلى في حادثتي إطلاق النار في كاليفورنيا إلى 7 اشخاص

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لأول مرة ناصر القرني يكشف عن موقف أمه من اعتقال والده

بالفيديو.. ضغط روسي واسع لاختراق الخطوط الأوكرانية والسيطرة على دونباس

فلسطين.. مقاومون يطلقون النار تجاه مجموعة من المستوطنين قرب أريحا

الإمارات والسعودية منزعجتان من عمليات المقاومين في فلسطين!

حملة رفع الحصار عن سوريا.. محاولة لفضح الإرهاب الأمريكي لتجويع الشعب السوري

بالفيديو.. عملية فلسطينية جديدة تستهدف مستوطنين بالقدس المحتلة