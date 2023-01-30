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كواليس زيارة وزير الخارجية الأمريكي للأراضي الفلسطينية المحتلة

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفاد خضر شاهين مراسل العالم في القدس المحتلة أن فحوى زيارة وزير الخارجية الاميركي للاراضي المحتلة هي حث حكومة نتنياهو على عدم اتخاذ خطوات احادية تؤدي الى تأجيج الاوضاع.

العالم - مراسلون

وأشار مراسلنا الى وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى مطار بون غوريون القريب من تل أبيب وفور وصوله للأراضي المحتلة حث الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني لضبط النفس واتخاذ خطوات من أجل تخفيف حدة التوتر بين الجانبين وهو الظاهر من تلك الزيارة.

ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، زيارة إلى الأراضي المحتلة وفلسطين وسط موجة جديدة من العنف.

ومن المقرر أن يتحدث بلينكن مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين.

وتستهدف زيارة بلينكن تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، التي تصاعدت في الأيام الأخيرة، والتي أثارت مخاوف من أن دوامة العنف قد تتصاعد وتتحول إلى حرب شاملة.

وفي واحدة من أكثر الهجمات في القدس منذ 15 عاما، فتح فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاما النار على مجموعة من الاشخاص يوم الجمعة أثناء خروجهم من كنيس يهودي بعد الصلاة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. كواليس زيارة وزير الخارجية الأمريكي للأراضي الفلسطينية المحتلة

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