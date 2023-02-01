العالم - مراسلون

هيئة الدفاع عن العريض قالت إنها تقدمت بشكاية في التدليس سيتم على ضوئها تحديد الخطوات القادمة في هذه القضية.

وقال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة علي العريض:"إن هيئة الدفاع رفعت قضية في التدليس".

الحديث عن المحاسبة والمساءلة عاد إلى صدارة اهتمامات الرئيس قيس سعيد بعد يومين على إنتهاء الانتخابات البرلمانية.

حيث اختار الاجتماع بقيادات أمنية من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة مؤكدا ان الشعب التونسي يريد تطهير البلاد و يطالب بالمحاسبة لكل من اجرم بحقه.

قيادات من حركة النهضة اعتبرت خطاب الرئيس غير مسبوق ووصفته بالخطير من حيث ما قد يستتبعه من إجراءات تمس بسلامة الشخصيات المعارضة وتفتح المجال أمام تقسيم التونسيين.

مؤشرات تصعيد المواجهة بين الرئيس و معارضيه تتضح أكثر من أي وقت مضى.

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