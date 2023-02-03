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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

احتجاجات اقتصادية واجتماعية في دول أوروبية... الثورة الإسلامية والنهضة العلمية

احتجاجات اقتصادية واجتماعية في دول أوروبية... الثورة الإسلامية والنهضة العلمية
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، ما تشهده أوروبا من واقع جديد على ضوء الإحتجاجات الضخمة ضد الوضع المعيشي.

العالم - بانوراما

فيما تحضر الحرب في اوكرانيا عاملا في اشعال غضب الشارع الاوروبي من ازمات اقتصادية يعتبرها الكثيرون نتيجة لانخراط الحكومات الاوروبية في الحرب الاوكرانية حيث يدفعون هم ثمنها بينما تذهب مكاسبها للولايات المتحدة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما حققته ايران على مدى اربع واربعين سنة تقدما علميا هائلا في مختلف المجالات ودخلت مصاف الدول الصناعية المتقدمة على الرغم من اجراءات الحظر الغربية.

وضمن تلك الانجازات التي حققتها ايران خلال عمر ثورتها الاسلامية تبدو مسيرة التقدم العلمي وقد قطعت شوطا كبيرا رغم التحديات ما ساعد ايران في ان تصبح قطبا علميا هاما في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. احتجاجات اقتصادية واجتماعية في دول أوروبية... الثورة الإسلامية والنهضة العلمية