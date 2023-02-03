احتجاجات اقتصادية واجتماعية في دول أوروبية... الثورة الإسلامية والنهضة العلمية

العالم - بانوراما

فيما تحضر الحرب في اوكرانيا عاملا في اشعال غضب الشارع الاوروبي من ازمات اقتصادية يعتبرها الكثيرون نتيجة لانخراط الحكومات الاوروبية في الحرب الاوكرانية حيث يدفعون هم ثمنها بينما تذهب مكاسبها للولايات المتحدة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما حققته ايران على مدى اربع واربعين سنة تقدما علميا هائلا في مختلف المجالات ودخلت مصاف الدول الصناعية المتقدمة على الرغم من اجراءات الحظر الغربية.

وضمن تلك الانجازات التي حققتها ايران خلال عمر ثورتها الاسلامية تبدو مسيرة التقدم العلمي وقد قطعت شوطا كبيرا رغم التحديات ما ساعد ايران في ان تصبح قطبا علميا هاما في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.