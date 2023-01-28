أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام غداً

العالم - فلسطين

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، بأن خطوات الأسرى غداً تعني وقف جميع إجراءات الحياة الاعتقالية اليومية التي يفرضها واقع الحياة داخل الأسر)، وذلك ردًا على عملية القمع الهمجية التي نفذتها قوات القمع بحق الأسرى في قسم (22)، وكذلك الاقتحام الذي طال قسم (12) في السجن.

وتعرض الأسرى إلى سلسلة عمليات اقتحام وعقوبات في سجون (مجدو، النقب، وعوفر، والدامون)، وعلى ضوء ذلك أكدت الحركة الأسيرة أن ذلك لن يمر دون حساب والساعات القادمة ستشهد تصعيد في خطواتهم.

بدورها، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم السبت، أن الاعتداء على أسرانا بالذات في سجون "عوفر" و"مجدو" و"النقب" و"الدامون" لن يمر دون حساب.

وشددت الحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها ، على أن" الساعات القادمة ستشهد تصعيدًا في خطواتنا في مواجهة هذا العدوان المستمر"، داعية "جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أسراهم، ومساندتهم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة".