ضحايا وجرحى في زلزال مدينة خوي الايرانية.. بلغت قوته 5/9 درجات

العالم - ايران

وقد توجهت فرق الانقاذ من مختلف مدن محافظة آذربيجان الغربية الى مدينة خوي لاغاثة المنكوبين وامداد المتضررين فيما افاد مراسل وكالة انباء فارس في خوي بأن حجم الاضرار في المباني والمنازل يبدو كبيرا.

وقد شعر بهذا الزلزال سكان عدد من المدن في محافظة اذربيجان الشرقية ، بما في ذلك جلفا ومرند وتبريز كما شعر به سكان ولاية فان التركية .

وأعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران ان مركز هذا الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات من مدينة خوي و 30 كيلومترًا من إيواوغلي .

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران يوم السبت.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات.