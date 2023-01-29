الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ضحايا وجرحى في زلزال مدينة خوي الايرانية.. بلغت قوته 5/9 درجات

ضحايا وجرحى في زلزال مدينة خوي الايرانية.. بلغت قوته 5/9 درجات
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت التقارير الواردة من مدينة خوي الايرانية (شمال غرب) والتي ضربها زلزال بقوة 5/9 درجات على قياس ريختر مساء امس السبت ، ان هذا الزلزال تسبب حتى الان بسقوط قتيلين وجرح 122 شخصا آخر.

العالم - ايران

وقد توجهت فرق الانقاذ من مختلف مدن محافظة آذربيجان الغربية الى مدينة خوي لاغاثة المنكوبين وامداد المتضررين فيما افاد مراسل وكالة انباء فارس في خوي بأن حجم الاضرار في المباني والمنازل يبدو كبيرا.

وقد شعر بهذا الزلزال سكان عدد من المدن في محافظة اذربيجان الشرقية ، بما في ذلك جلفا ومرند وتبريز كما شعر به سكان ولاية فان التركية .

وأعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران ان مركز هذا الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات من مدينة خوي و 30 كيلومترًا من إيواوغلي .

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران يوم السبت.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات.

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ضواحي مدينة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوضاع الصهاينة بعد العملية الاستشهادية في القدس

شاهد بالفيديو... الاراضي المحتلة... تظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو

مسؤول كردي عراقي يدعو لاستمرار الوجود العسكري الامريكي في بلده بذريعة 'داعش'

بوتين وضع 'بايدن وزيلينسكي' أمام خيارين لا ثالث لهما

كنعاني: المقابر الجماعية لأطفال سكان كندا الأصليين مأساة انسانية كبرى

رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على تنفيذ قانون توظيف فائض الممتلكات الحكومية