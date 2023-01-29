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بذخ بن سلمان.. الفقر للسعوديين والمليارات لرونالدو!

الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

تستمر حالة التذمر في السعودية من اجراءات محمد بن سلمان وصرف المليارات على المهرجانات الفنية والرياضية ودفع مبالغ خيالية لاستقدام لاعبي كرة قدم الى الاندية السعودية في حين ان نسبة الفقر في المملكة تجاوزت نسبة 25 بالمئة من السكان.

العالم - خاص بالعالم

انتقد شاب سعودي راتب رونالدو الخيالي وقارنه براتبه حيث قال الفقر للسعوديين والمليارات لكريستيانو، وشهدت مواقع التواسل تفاعلا واسعا مع هذه الظاهرة حيث كتبت حكيمة حول هذا الموضوع كاتبة: "في السعودية تقريباً اربعين بالمئة عاطلين عن العمل، في كل بيت عاطل أو اثنين أو ثلاثه وأصبح لا توجد طبقة متوسطة، الدخل كلها تحت خط الفقر ، أو فقيرة أو غنيه غناء فاحش".

وغرد نمر حول هذا الموضوع كاتبا: "اسوأ عهد في تاريخ السعودية هو عهد سلمان و ولده. ضرائب و ارتفاع اسعار، البطالة زادت الفقر زاد والسرقات و الجرائم ازدادت، القمع و الظلم زاد. الناس انهدمت بيوتهم و تشردوا".

كتب ابو فهيم حول هذا الموضوع مغردا: "ملايين الدولارات التي اُنفقت في مهرجان صناع الترفيه وما الى ذلك تكفي للقضاء على الفقر في بعض المدن السعودية".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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