متحدث الخارجية الايرانية: هذه الجرائم المروعة حدثت في بلد تحاول حكومته دائما ان تظهر صورتها بانها تدافع عن حقوق الانسان بعروض خادعة ومنافقة

قناة العالم
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣
٠٦:١٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
متحدث الخارجية الايرانية: هذه الجرائم ضد الانسانية لن يتم اخفاؤها ابدا عن انظار طالبي العدالة وعلى الحكومة الكندية ان تجيب على الماضي المظلم
متحدث الخارجية الايرانية: هذه الجرائم المروعة حدثت في بلد تحاول حكومته دائما ان تظهر صورتها بانها تدافع عن حقوق الانسان بعروض خادعة ومنافقة
متحدث الخارجية الايرانية نشر تقارير جديدة عن اكتشاف مقابر جماعية لاطفال كنديين أبرياء هي مأساة إنسانية لا يمكن ان توصف إلا بالابادة الجماعية
الرئيس الايراني يعبر لنظيره الاذربيجاني هاتفيا: العلاقات الاخوية بين شعبي البلدين قائمة على اواصر تاريخية وثقافية راسخة ووطيدة
الرئيس الايراني يعبر لنظيره الاذربيجاني هاتفيا: طهران وباكو لا تسمحان بأن تتأثر علاقاتهما بإيحاءات الذي يضمرون السوء للبلدين
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: الرد على عملية القدس سيكون "قويا وسريعا ودقيقا"، لا نبحث عن تصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: الرد على عملية القدس سيكون "قويا وسريعا ودقيقا"، لا نبحث عن تصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو
هزة ارضية بقوة 5.9 درجة تضرب حوالي مدينة خوي في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران على عمق 7 كلم تحت الارض
مصادر عبرية: سائق شاحنة حاول تنفيذ عملية دعس ضد الجنود "الاسرائيليين" على حاجز زعترة جنوب نابلس
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز دوتان الاحتلالي جنوب غرب جنين واصابة احدهم برصاص الاحتلال
متحدث الخارجية الايرانية: هذه الجرائم المروعة حدثت في بلد تحاول حكومته دائما ان تظهر صورتها بانها تدافع عن حقوق الانسان بعروض خادعة ومنافقة
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
فيديو
شاهد.. إشادة مواقع التواصل بعملية القدس البطولية
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥
مع الحدث
عملية القدس البطولية والتداعيات على كل الكيان
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤
انقلاب الصورة
اعدامات عهد الملك سلمان تصل الی الألف اعدام
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٨
خاص بالعالم- مراسلون
عملية القدس الرد الصاعق على مجزرة جنين
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢
خاص بالعالم- مراسلون
احتدام المعارك في شرق أوكرانيا وعنف الشرطة الأميركية رغم المطالبات بوضع حد له
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. غضب النشطاء البحارنة من هتك حرمة القرآن الكريم
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
قاليباف يصل الجزائر للمشاركة في اجتماع اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي
شاهد بالفيديو...
بذخ بن سلمان.. الفقر للسعوديين والمليارات لرونالدو!
قائد بحرية الجيش يعلن انشاء مصانع للسفن في سواحل مكران في بحر عمان
الجیش الایراني یرسل ادوات ومعدات ثقيلة لاغاثة وامداد المتضررين في زلزال خوي
الدور الثاني للانتخابات التشريعية في تونس: رهانات متناقضة بين 'سعيّد' ومعارضيه
شاهد.. إشادة مواقع التواصل بعملية القدس البطولية
مقالات و تحليلات
هل أدخلت مجزرة جنين فصلا جديدا من المواجهة المفتوحة مع الاحتلال؟
لماذا رفع الاحتلال من وتيرة اعتداءاته في الضفة المحتلة؟
الاستخبارات الامريكية تجتمع بعشائر لتشكل 'المجلس العسكري في الجزيرة السورية'
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!
مجزرة جنين..أيادي نتنياهو الملطخة بدماء الفلسطينيين وثأر المقاومة قريبا
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.