وزير الخارجية الإسرائيلي يشكر دولا عربية..

العالم - الإحتلال

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه وجه جميع البعثات الإسرائيلية لمطالبة القادة في جميع الدول بالوقوف ضد تحريض ما سماها المنظمات والسلطة الفلسطينية.

وقال كوهين قبيل جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) إنه "يشكر قادة العالم، بما في ذلك من الدول العربية، (التي سعت لمواساة المستوطنين المحتلين وأن يشدوا من معنوياتهم)..

وأضاف كوهين: "وجهت جميع البعثات الإسرائيلية لمطالبة القادة في جميع الدول بالوقوف ضد تحريض المنظمات الإرهابية والسلطة الفلسطينية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، في نهاية تقييم للوضع بمشاركة رئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك): “وجهت المستويات المهنية والمسؤولين القانونيين في الجهاز الأمني ​​لبحث سلسلة من الخيارات لفرض عقوبات على الإرهابيين وعائلاتهم”.وفق “سبوتنيك”.

وأدانت مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين، مقتل 8 إسرائيليين بإطلاق نار نفذه فلسطيني أمس الجمعة، عند مدخل كنيس يهودي داخل مستوطنة "النبي يعقوب" في القدس الشرقية، قبل مقتله.

وجاء الهجوم، بعد يوم من قتل الإحتلال 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.