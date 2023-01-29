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السودان يعلن دمج أولى دفعات مقاتلي 'الشعبية' ضمن قواته المسلحة

السودان يعلن دمج أولى دفعات مقاتلي 'الشعبية' ضمن قواته المسلحة
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن السودان، اكتمال دمج أولى دفعات مقاتلي الحركة الشعبية ــ شمال، بالجيش كأول دفعة تندمج في القوات المسلحة من تنظيمات الجبهة الثورية.

العالم- السودان

وحسب وكالة الأنباء السودانية، "تسلم حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، قيادة الفرقة الرابعة للجيش بمدينة الدمازين الدفعة الأولى من منسوبي الجيش الشعبي لينخرطوا رسميا في منظومة القوات المسلحة."

وحض العمدة، خلال تحدثه إلى المنتسبين للجيش، على الالتزام بتوجيهات القوات المسلحة صونا لتراب الوطن.

وقال العمدة إن "حكومة إقليم النيل الأزرق حريصة على التعاون مع مؤسسات الدولة الاتحادية، لإكمال الترتيبات الأمنية وتوفيق أوضاع الفئات المختلفة، على أن يتوجه جهدها إلى جمع السلاح بعد استكمال هذه الترتيبات".

بدوره، دعا قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية اللواء الركن ربيع عبد الله آدم "الدفعة المُنتسبة للجيش لضرورة الالتزام بالانضباط"، مشيرًا إلى أن" العمل جاري لاستكمال الترتيبات الأمنية بإلحاق منسوبيها في الأجهزة النظامية والمضي في إجراءات الدمج".

يذكر أنه في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلن قائد الحركة مالك عقار عن بدء تنسيب قواته للجيش، حيث جرى انطلاق تدريب هذه القوات في سبتمبر/ أيلول 2021.

وكانت الحركة قد وقعت ضمن تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، اتفاق سلام مع حكومة السودان، وهو اتفاق من بنود عديدة من بينها مشاركة قادة الشعبية في السلطة وتنسيب مقاتليها إلى القوات النظامية.

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