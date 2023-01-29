هکذا اعلن الفلسطينيون التفافهم حول خيار المقاومة..

العالم - خاص بالعالم

وقال حمادة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان عملية الشهيد خيري علقم في القدس رسمت ابتسامة رضا واعتزاز علی وجوه امهات شهداء مجزرة جنين ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي قبيل عملية القدس.

وأكد ان العملية نالت اعجاب ومباركة حركة حماس وفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني، فخرج الجميع الی الشوارع ووزعوا الحلوی واطلقوا نداءات التكبير ليؤكدوا انهم يلتفون حول خيار المقاومة ولايترددون بالفخر والتاييد لهذه العملية.

واشاد الناطق باسم حركة حماس عن القدس بسرعة تنفيذ عمليات القدس معتبراً انها تثبت انه لايوجد ما يمكن ان يحول دون رد الشباب الفلسطيني الثائر علی جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

هذا و أصيب مستوطنان بجروح في عملية إطلاق نار في في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

وهذه عملية إطلاق النار الثانية في القدس المحتلة خلال أقل من 24 ساعة، فقد نفذ البطل خيري علقم عملية إطلاق نار جريئة - مساء الجمعة- قتل خلالها ما لا يقل عن 7 مستوطنين وأصاب 12 آخرين بجروح.

وتأتي العمليتان بعد يومين من مجزرة اقترفتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، وأدت لاستشهاد 9 مواطنين منهم مسنّة، فضلا عن قتل فتى في القدس المحتلة خلال مواجهات احتجاجية على المجزرة.