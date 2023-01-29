'لجان الحراسة'.. خطة فلسطينية ضد هجمات المستوطنين على المواطنين

العالم - فلسطين

وشدد شعبان في بيان، على ضرورة تفعيل لجان الحراسة في البلدات والقرى الفلسطينية، وتحديدًا في تلك المناطق التي تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، بحماية ودعم حكومة الاحتلال بأذرعها المختلفة.

وأكد أن الهيئة وكافة المؤسسات الوطنية الحقوقية ستقدم كل ما يلزم لمساعدة المنظمات الدولية في ملاحقة هؤلاء أينما أمكن وتقديمهم للعدالة.

وصعد المستوطنون من اعتداءات على منازل المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا فجر يوم الأحد، منزلًا في قرية ترمسعيا شمال رام الله، ومركبات في محيطه.

وهاجموا مساء السبت، أيضًا مركبات المواطنين ومنازلهم في عدة نقاط بمحافظتي بيت لحم والخليل جنوبي الضفة.