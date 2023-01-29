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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المغاربیة
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رويترز نقلا عن وزارة خارجية اذربيجان: اخلاء موظفي السفارة الاذربيجانية في طهران اليوم
أ ف ب: رئيس الوزراء البريطاني يقيل رئيس حزب المحافظين وزير المالية ناظم الزهاوي لخرقه القانون الوزاري المتعلق بالضرائب
مصادر الاحتلال: العبري: إصابة خطيرة بعملية طعن في عطروت بالقدس المحتلة
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس بعد اقبال ضعيف بالجولة الاولى
متحدث الخارجية الايرانية: هذه الجرائم ضد الانسانية لن يتم اخفاؤها ابدا عن انظار طالبي العدالة وعلى الحكومة الكندية ان تجيب على الماضي المظلم
متحدث الخارجية الايرانية: هذه الجرائم المروعة حدثت في بلد تحاول حكومته دائما ان تظهر صورتها بانها تدافع عن حقوق الانسان بعروض خادعة ومنافقة
متحدث الخارجية الايرانية نشر تقارير جديدة عن اكتشاف مقابر جماعية لاطفال كنديين أبرياء هي مأساة إنسانية لا يمكن ان توصف إلا بالابادة الجماعية
الرئيس الايراني يعبر لنظيره الاذربيجاني هاتفيا: العلاقات الاخوية بين شعبي البلدين قائمة على اواصر تاريخية وثقافية راسخة ووطيدة
الرئيس الايراني يعبر لنظيره الاذربيجاني هاتفيا: طهران وباكو لا تسمحان بأن تتأثر علاقاتهما بإيحاءات الذي يضمرون السوء للبلدين
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: الرد على عملية القدس سيكون "قويا وسريعا ودقيقا"، لا نبحث عن تصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو
أ ف ب: رئيس الوزراء البريطاني يقيل رئيس حزب المحافظين وزير المالية ناظم الزهاوي لخرقه القانون الوزاري المتعلق بالضرائب
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.