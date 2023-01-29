تصاعد الصراع السعودي الإماراتي في حضرموت

خاص بالعالم

حراك ما يسمى بالهبة الحضرمية انقسم في المحافظة الى قسمين واصبح هناك هبة حضرمية تابعة للانتقالي والامارات، وقسم آخر باسم الهبة الحضرمية تابع لحزب الإصلاح ومن ورائه السعودية.

الانقسامات الحاصلة والصراعات على السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز توسعت في الاونة الاخيرة حيث دعت الهبة الحضرمية التابعة للانتقالي مقاتليها للاحتشاد في أحد المعسكرات التابعة لها في حضرموت، لمواجهة حملة عسكرية مرتقبة من قبل السعودية والاطراف الموالية لها في حزب الاصلاح للاستيلاء على معسكراتها التي تعتبرها السعودية غير قانونية وخارج إطار السلطة التابعة لها في حضرموت.

وقالت مصادر مطلعة: إن قيادات سعودية وجهت الجابري رئيس الهبة الحضرمية التابعة للانتقالي برفع المعسكرات التابعة له، وهددت باستخدام القوة لرفع هذه المعسكرات في حال رفض تلك التوجيهات.

الى ذلك تداولت وسائل إعلام يمنية تسجيلا صوتيا قيل إنه لوزير الداخلية السابق في حكومة المرتزقة احمد الميسري وهو يتوعد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، عيدروس الزبيدي بالثأر لضحايا من أسماهم أبناء القبائل في ابين، مضيفا أن دماء أبناء القبائل في ذمة عيدروس الزبيدي.

فما هي آفاق التطورات في حضرموت؟

وهل سيتحول الوضع الى صراع هناك؟

وهل فعلا يستطيع أن يقف الانتقالي في وجه السعودية؟

هذه الاسئلة وغيرها يطرحها برنامج المشهد اليمني على ضيوفنا في هذه الحلقة: نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي، والاعلامي اليمني محمد الزبيدي لجيبا عن الاسئلة التالية:

في البداية ماذا يجري في حضرموت؟ ما هو اساس الصراع هناك؟

كيف يمكن قراءة المشهد هناك؟

لماذا برأيكم تعددت المسميات للهبة الحضرمية وما هي اهدافها؟

هل فعلا الصراع هناك بين الانتقالي والاصلاح ام ان الصراع بين الامارات والسعودية؟

هل هناك توجه برأيكم الى فصل حضرموت عن الجنوب واليمن؟

لماذا الاهتمام الاماراتي والسعودي بهذه المحافظة؟ ما هي اهدافهم هناك؟

ماذا تمثل حضرموت بالنسبة لليمن، وهل فعلا هناك خطر سعودي او اماراتي يواجهها؟ هل فعلا هناك اطماع للسعودية فيها؟

ماذا عن الاهتمام الامريكي ايضا بحضرموت، السفير الامريكي زارها عدة مرات؟ ما هو الهدف من وراء ذلك؟

هل هناك مطالب محقة لاهل حضرموت؟ وهل هناك توجه شعبي مثلا لطرد الغزاة والمحتلين؟

ماذا عن موضوع ابين والتسريبات التي تتحدث عن تهديد من قبل احمد الميسري لعيدروس الزبيدي حول الحرب هناك؟

وهل فعلا هناك حرب ضد الارهاب ام الموضوع مجرد صراع على النفوذ والسلطة؟

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..