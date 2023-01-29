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"بيدرسون" إلى دمشق منتصف شهر شباط المقبل

الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

يعتزم المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، التوجه إلى العاصمة السورية “دمشق” منتصف الشهر القادم “شباط/فبراير”، وفقاً لما ذكرته مصادر لجريدة “الوطن” السورية.

العالم - سوريا

وقالت المصادر إن بيدرسون، سيزور دمشق منتصف شهر شباط/ فبراير القادم، لكن دون أن يحمل معه أي جديد يتعلق بالعملية السياسية.

وأوضحت أن بيدرسون سيلتقي بعد وصوله إلى دمشق بممثلها في الجنة الدستورية أحمد كزبري، والسفيرين في دمشق الروسي ألكسندر يفيموف والإيراني مهدي سبحاني.

وأضاف أن بيدرسون يريد من خلال زيارته إلى دمشق البحث في طرحه السابق والمتمثل بمبادرة خطوة بخطوة، بهدف إيجاد تقارب بين سوريا والدول الغربية.

ويوم الأربعاء الماضي، اعتبر بيدرسون، أن الصراع في سوريا يحتاج إلى حل سياسي شامل، لافتا أن ذلك “ليس وشيكاً”، في ظل توقف المباحثات في جنيف.

وأكّد بيدرسون على أن الشعب السوري لا يزال محاصراً في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد، وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريباً.

وأردف أن “هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، ولا شيء آخر يمكن أن ينجح. هذا الحل للأسف ليس وشيكاً”.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن استمرار تركيزهم على الإجراءات الملموسة، لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المبعوث الأممي إلى ستة مجالات قال إنها تمثل أولوية: وهي ضرورة خفض التصعيد واستعادة الهدوء، وتجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن. ورحب في هذا الصدد باتخاذ المجلس بالإجماع القرار 2672 في وقت سابق من هذا الشهر، والذي سمح بمواصلة المساعدات الإنسانية، واستئناف اللجنة الدستورية وإحراز مزيد من التقدم الموضوعي في جنيف، و ضرورة الاستمرار في الضغط بشأن ملف المعتقلين والمفقودين والمختفينن، وتحقيق تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة، والانخراط مع السوريين في جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن المجلس الاستشاري للمرأة السورية يواصل تقديم المشورة له ولنائبته.

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