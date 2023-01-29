الفتح العراقي: امريكا قلصت تدفق أموال النفط صوب العراق بنسبة 50%

العالم - العراق

وقال عبد الهادي ان "هناك خطأ جسيما ارتكب بعد 2003 من خلال السماح بتدفق اموال النفط العراقي صوب امريكا بدلا من بغداد بسبب اجندة واشنطن في السيطرة على اموال البلاد والتحكم باقتصاده بشكل مباشر".

واضاف، ان "امريكا وراء ازمة الدولار الاخيرة من خلال الضغط بتقليص تدفق اموال النفط صوب العراق بنسبة تجاوزت 50%".

واشار الى ان "هناك اجندة كبيرة وخطيرة لواشنطن من خلال التلاعب بسعر صرف الدولار في الاسواق العراقية ودفع الاسعار للاعلى من اجل ممارسة ضغط وابتزاز واضح لحكومة السوداني"، لافتا الى "ضرورة مصارحة الرأي العام عن حقيقة ما تفعله امريكا من وراء الكواليس".

وتشهد اسواق صرف الدولار في العراق ارتفاع مطرد في الاسابيع الماضية وسط حالة ترقب لاي قرارات تسهم في تهدا الاسواق.