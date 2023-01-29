رسائل حملها وزير الخارجية القطري لايران حول الإتفاق النووي

العالم - ايران

وشكر أمير عبداللهيان قطر على الدورِ الذي تبذله لعودة جميعِ الاطراف الى الاتفاق النووي مضيفاً أنّ وزير الخارجية القطري حمل رسائل من الاطراف الاخرى حول الموضوع.

وشدد امير عبداللهيان على مواصلة الحوار مع اوكرانيا مضيفاً أنّ هناك حواراً عقد بين الدولتين في مسقط مضيفاً أنّ طهران مستعدة لاستمرار ذلك.

هذا واستقبل وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان اليوم الاحد نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن ال ثاني في مبنى الخارجية الايرانية؛ حيث ناقشا القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وكان اميرعبداللهيان وال ثاني قد اجتمعا قبل شهور على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك كما اجريا اتصالات هاتفية خلال الاشهر الاخیرة تباحثا خلالها حول تعزيز العلاقات الثنائية و القضايا الاقليمية.