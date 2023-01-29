وول ستريت جورنال: "إسرائيل" قامت بالهجوم على المجمع الدفاعي في إصفهان

العالم - إیران

وقالت وول ستريت جورنال إن استهداف هذا الموقع العسكري بإيران يأتي بالتزامن مع سعي واشنطن وتل أبيب لاحتواء طموح طهران النووي، على حد تعبير الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيان الاحتلال نفذ "ضربة سرية بمسيرة استهدفت مجمعا عسكريا في إصفهان بإيران."

هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري أمريكي كبير إنه: لم تقم أي قوة عسكرية أميركية بشن هجمات أو عمليات داخل إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية عن تعرّض احد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في اصفهان، مساء السبت، لهجوم فاشل باجسام طائرة صغيرة اصيب احدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية.

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في إحد مجمعات الصناعات الدفاعية في أصفهان، قالت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية في بيان اصدرته بهذا الصدد: هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت نحو الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (نحو 20:00 بتوقيت غرينتش) حيث تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية، احباط هذا الهجوم الذي شن باجسام طائرة صغيرة.

واضاف البيان: ان هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت اضرار طفيفة بسقف المصنع والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع.

وقال البيان: ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تطمئن الشعب الايراني الابي أن انشطة مراكزنا لإنتاج القدرات والامن ستستمر بسرعة وجدية ، ولن يكون لمثل هذه الاجراءات العمياء تأثير على استمرار مسيرة تقدم البلاد.