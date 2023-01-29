كرملين: "بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني"

العالم - روسيا

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية الروسية، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "لا توجد محادثات متفق عليها، بوتين كان ولا يزال مستعدا لإجراء اتصالات".

وجاء ذلك بعد طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بمواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف شولتس، خلال مقابلة مع صحيفة ديرشبيغل الألمانية، أنه لم يقطع اتصالاته مع الرئيس الروسي بوتين، طوال الـ 11 شهرا الماضية، وأن آخر مكالمة هاتفية بينهما كانت في شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل محادثاته مع بوتين لأهمية هذه المحادثات.

وتابع شولتس: "رغم اختلاف وجهات النظر بيني وبين بوتين، إلا أن محادثاتنا الهاتفية تتسم بلهجة "مهذبة"، وأكد أن ما يجري في أوكرانيا غير مقبول.

وأشار شولتس إلى أنه تطرق خلال محادثاته مع بوتين إلى عدد من القضايا، منها تبادل الأسرى، وتصدير الحبوب الأوكرانية، وملف محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية.

ونوه شولتس، بأن السؤال الأبرز في جميع المفاوضات، هو كيفية إنهاء الأزمة الأوكرانية، وإخراج العالم من الوضع الذي وقع فيه جراء ذلك، مؤكدا أن الشرط الوحيد لتحقيق ذلك هو انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وأثار هذا الإعلان غضب الكرملين، وأعقبه بوقت قصير، تعهد امريكا بتقديم دبابات إم1 أبرامز إلى كييف.

هذا وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تهدف إلى إنهاء العدوان الأوكراني المستمر في دونباس منذ العام 2014.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن توريد دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية إلى أوكرانيا سيؤثر سلبا على العلاقات الروسية الألمانية مستقبلا.