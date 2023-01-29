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كتائب القسام تسيطر على حوامة "إسرائيلية" تحتوي مهام استخباراتية حساسة

كتائب القسام تسيطر على حوامة
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

 أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد ، السيطرة على حوامة للاحتلال "الإسرائيلي".

العالم - فلسطين

ونشرت كتائب القسام تحت بند (سمح بالنشر) أنها سيطرت على حوامة صهيونية خلال العدوان الأخير قبل أيام، وحصلت منها على معلومات حساسة تخص قوات العدو.

وقالت في بيان مقتضب صادر عنها، إنها حصلت من خلالها على معلومات حساسة تخص قوات الاحتلال.

وفيما يلي نص البيان :

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن ..::: كتائب الشهيد عز الدين القسـام :::..
كتائب القسام تسيطر على حوامة صهيونية خلال العدوان الأخير وتحصل منها على معلوماتٍ حساسة

بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 05 رجب 1444هـ الموافق 27/01/2023م من السيطرة على حوامةٍ صهيونيةٍ مسيّرة كانت في مهمةٍ خاصة داخل قطاع غزة، وقد تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلوماتٍ مهمةٍ وحساسة تخص قوات العدو منها.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين
الأحد 07 رجب 1444هـ
الموافق 29/01/2023م

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كتائب القسام تسيطر على حوامة كتائب القسام تسيطر على حوامة كتائب القسام تسيطر على حوامة

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