زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين

العالم-اسيا والباسفيك

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، ضرب الزلزال عند دائرة عرض (40.03 شمالا) وخط طول (82.43 شرقا).

وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلو متر.

ولم يتم الإبلاغ عن خسائر مادية أو بشرية بعد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.

وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، مما أدى إلى تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عام، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.