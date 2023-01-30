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قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي يستقبل صباح اليوم جمعا من منتجين ومدراء عدد من الشركات المعرفية

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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