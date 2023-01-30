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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي يستقبل صباح اليوم جمعا من منتجين ومدراء عدد من الشركات المعرفية
امير عبداللهيان: امريكا وبعض حلفائها يمارسون الارهاب الاقتصادي ضد ايران
آل ثاني: امريكا وبعض حلفائها يمارسون الارهاب الاقتصادي ضد ايران
آل ثاني: علاقاتنا مع ايران مهمة للامن الاقليمي
آل ثاني: علاقاتنا بايران تاريخية ومستوى العلاقات ممتاز
آل ثاني: الرسائل الامريكية التي حملتها لايران تتعلق بمواضيع ترتبط بالاتفاق النووي
آل ثاني: إحراق المصحف الشريف تصرف مرفوض ويؤدي الى تعزيز انقسام الدول
آل ثاني: تحدثنا عن المفاوضات النووية وتبديد خوف الجميع
آل ثاني: ناقشنا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
امير عبداللهيان: نؤكد إحترام السيادة الافغانية وندعو الى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي يستقبل صباح اليوم جمعا من منتجين ومدراء عدد من الشركات المعرفية
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.