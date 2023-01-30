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زياد النخالة: نشيد بالتفاف الشعب الإيراني حول قيادته في إفشال المشاريع التي تستهدف ايران والعدوان الأخير على منشآت صناعية إيرانية في أصفهان

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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