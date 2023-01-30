الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
١١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس ادعاء عام العراق يبحث مع وفد القضاء الايراني ملفات مشتركة

رئيس ادعاء عام العراق يبحث مع وفد القضاء الايراني ملفات مشتركة
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الادعاء العام نجم عبد الله أحمد والوفد القضائي الإيراني، اليوم الاثنين، الملفات المشتركة. 

العالم - العراق

وحسب "وكالة الأنباء العراقية (واع)"، جاء في بيان للاعلام القضائي عن الاجتماع، أن "رئيس الادعاء العام نجم عبد الله أحمد، استقبل الوفد الإيراني برئاسة معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب ابادي والوفد القضائي المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "تم بحث عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بالتعاون القضائي بين البلدين".

وكان رئيس هيئة الإشراف القضائي ليث جبر حمزة، قد التقى امس الاحد، الوفد القضائي الايراني رفيع المستوى، حيث قال إعلام القضاء في بيان، "استقبل رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة اليوم الأحد وفدا قضائيا ايرانيا رفيع المستوى برئاسة معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب ابادي والوفد القضائي المرافق له في مطار بغداد".

وأضاف البيان "حضر مراسم الاستقبال المشرف القضائي رزاق كاطع رسن ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن".

روابط ذات صلة

القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام 14 إرهابيا في جريمة سبايكر

بحث التعاون القضائي بين العراق وايران

القضاء الإيراني ينتقد صمت أدعياء حقوق الإنسان قبال انتهاك القران الكريم

العراق.. القضاء على إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في كركوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لضبط اسعار الصرف.. خلال لقائه المندلاوي.. العلاق يقدم خطة بنك العراق المركزي المالية والرقابية

شاهد.. زيلينسكي يدعو حلفاءه الى تزويد بلاده بالاسلحة

كيان الاحتلال يدق ناقوس الخطر بسبب مطار روسي سوري جديد

شاهد.. تداعيات المشاركة المتدنية في الانتخابات التونسية

لليوم الثالث على التوالي..قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا

قائد الثورة: علينا زيادة النمو الاقتصادي لحل مشاكل البلاد