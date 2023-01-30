رئيس ادعاء عام العراق يبحث مع وفد القضاء الايراني ملفات مشتركة

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وحسب "وكالة الأنباء العراقية (واع)"، جاء في بيان للاعلام القضائي عن الاجتماع، أن "رئيس الادعاء العام نجم عبد الله أحمد، استقبل الوفد الإيراني برئاسة معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب ابادي والوفد القضائي المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "تم بحث عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بالتعاون القضائي بين البلدين".

وكان رئيس هيئة الإشراف القضائي ليث جبر حمزة، قد التقى امس الاحد، الوفد القضائي الايراني رفيع المستوى، حيث قال إعلام القضاء في بيان، "استقبل رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة اليوم الأحد وفدا قضائيا ايرانيا رفيع المستوى برئاسة معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب ابادي والوفد القضائي المرافق له في مطار بغداد".



وأضاف البيان "حضر مراسم الاستقبال المشرف القضائي رزاق كاطع رسن ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن".