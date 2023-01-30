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المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: الكرملين يدين الهجوم بالمسيرات على مجمع صناعي في اصفهان بوسط ايران

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

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