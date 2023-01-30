بغداد واليونسكو تبحثان تطوير قطاع التعليم والثقافة

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، المدير الممثل لليونسكو في العراق باولو فونتاني".



وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، "أهمية تعزيز سبل التعاون لتطوير قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، والحفاظ على التراث والتنوع الثقافي"، مشيرا إلى "ضرورة تضافر الجهود ودعم المنظمات الدولية للاهتمام بالمناطق الأثرية وتطوير المرافق الملحقة بها مع المحافظة على طبيعتها الحضارية وعمقها التاريخي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار"، بحسب البيان.

وأشار رشيد إلى، "دور منظمة اليونسكو في تقديم الدعم للقطاع التربوي والتعليم، لافتاً إلى "المكانة العلمية الرصينة للجامعات العراقية وعطائها الحافل بالعلم والمعرفة".



من جانبه، استعرض فونتاني، "الخطط والبرامج التي أعدتها المنظمة لتأهيل المناطق الأثرية والتراثية، مشيرا إلى "العلاقة الوطيدة والتعاون المستمر بين الجانبين خاصة لما يملكه العراق من أرث حضاري عميق".



وأكد أن "المنظمة تقوم حاليا بعدة مشاريع في البصرة وقلعة أربيل والموصل حيث تعتمد فيها على الكوادر والكفاءات العراقية"، مبينا أن "المنظمة أقامت عدة دورات وورش في العديد من الجامعات العراقية لتطوير قدرات الطلبة".