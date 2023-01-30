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ثروة العائلة الحاكمة في البحرين وإفقار الشعب

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت المراسلات البريطانية التي كشف عنها اخيراً ان شيخ القبيلة او الحاكمة في عائلة آل خليفة كان في عهد الانتداب البريطاني يقوم بتوزيع ايرادات البلاد على افراد اسرته.

خاص بالعالم

وما اشبه اليوم بالبارحة، فالحاكم هو من العائلة الحاكمة لايزال يوزع ثروات البلاد وايراداتها على افراد العائلة، ويبقى للشعب البحريني الفتات.

فالعائلة الحاكمة خارج المسائلة والمحاسبة وايراداتها خارج اطار الموازنات، فيما النفط وهو ثروة البحرين الرئيسة هو ملك خاص لها.

وبينما تتضخم ثروة العائلة الحاكمة وبشكل كبير جداً، يزداد البحرينيون بشكل اكبر، بحيث باتت الطبقة الوسطى هي اقرب الى طبقة الفقراء وهذا يعني ان المجتمع في البحرين يفقد شيئاً فشيئاً صمام امانه، وينزلق اكثر نحو الانفجار الاجتماعي.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من العاصمة البريطانية لندن.. الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي

من العاصمة الالمانية برلين.. الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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ثروة العائلة الحاكمة في البحرين وإفقار الشعب

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