العالم _ الأميرکيتان

جاء ذلك خلال إفادة صحفية لكيريلوف الذي تابع بأن تطور جائحة "كوفيد-19" حدث وفقا لتدريبات عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى Event 201.

كذلك تابع كيريلوف بأن برنامج Ecohealth Alliance يعمل منذ عام 2015 على تعزيز الخصائص المسببة لأمراض فيروسات كورونا وانتقالها من الحيوانات إلى البشر، فيما ظلت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على علم برشوة موظفي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عند تغطية أسباب فيروس كورونا.

ووفقا له، فقد تم نقل المتخصصين الأوكرانيين المشاركين في الأنشطة البيولوجية العسكرية إلى الغرب عام 2022 كشهود على الانتهاكات.

كما لفت كيريلوف إلى أن هناك انطباع بأن شركات الأدوية طوّرت اللقاحات مسبقا، إلا أنها لم تستطع طرحها بسرعة في الوقت المناسب بسبب خصوصية الفيروس، وأشار إلى حقيقة أنه قبل شهرين من التقارير الأولى لـ "كوفيد-19" في نيويورك، كانت هناك إجراءات في سياق وباء فيروس كورونا الذي انتقل إلى البشر من الخفافيش عبر جسم خنزير.

وتابع كيريلوف أن تطور جائحة "كوفيد-19" وفقا لهذا السيناريو بالضبط يثير تساؤلات حول طبيعته المتعمدة، وتورط الولايات المتحدة في هذا الحادث.