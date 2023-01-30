وقع العملية الاكثر قسوة المرعبة على الصهاينة، ما الذي يتوقعونه مستقبلاً؟

خاص بالعالم

واكد الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي، ان هناك صدمة تسيطر على المستويات السياسي والشعبي، وقال ان العملية اعادت لدى الصهاينة الشعور بان أمنهم غير مضمون، وان اي من الحكومات الصهيونية حتى الاكثر تطرفاً منها، لن تستطيع توفير هذا الامن.

واعتبر حجازي، ان هذا الامر بدأ يطرح اسئلة عميقة على مستوى الشارع الصهيوني حول قدرة الحكومة الجديدة على اتخاذ اجراءات تحول دون هذا النوع من العمليات، خصوصاً ان المعلقين تحدثوا بشكل واضح ان هذه الاجراءات لن تغير شيئاً.

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