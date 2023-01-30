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وقع العملية الاكثر قسوة المرعبة على الصهاينة، ما الذي يتوقعونه مستقبلاً؟

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

لاتزال عملية القدس النوعية تثير المخاوف الصهيونية، بعدما شكلت صدمة لهم بفعل نتائجها، حيث وصفت بأنها الاكثر قسوة منذ سنوات طويلة على الاسرائيليين على حد توصيف القناة الثانية عشرة العبرية.

خاص بالعالم

واكد الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي، ان هناك صدمة تسيطر على المستويات السياسي والشعبي، وقال ان العملية اعادت لدى الصهاينة الشعور بان أمنهم غير مضمون، وان اي من الحكومات الصهيونية حتى الاكثر تطرفاً منها، لن تستطيع توفير هذا الامن.

واعتبر حجازي، ان هذا الامر بدأ يطرح اسئلة عميقة على مستوى الشارع الصهيوني حول قدرة الحكومة الجديدة على اتخاذ اجراءات تحول دون هذا النوع من العمليات، خصوصاً ان المعلقين تحدثوا بشكل واضح ان هذه الاجراءات لن تغير شيئاً.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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وقع العملية الاكثر قسوة المرعبة على الصهاينة، ما الذي يتوقعونه مستقبلاً؟

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