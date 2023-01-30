رئيس فنلندا: اتصلنا بتركيا على الفور بعد تصريح أردوغان

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وصرح أردوغان الأحد بأن تركيا قد تتخذ قرارا بشأن عضوية فنلندا في الناتو من شأنه أن "يصدم" السويد. وقال: "السويد ستصدم عندما تعطي تركيا رسالة مختلفة بشأن فنلندا".

وقدم كل من فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، في 18 مايو 2022، طلبا إلى الأمين العام للناتو للانضمام إلى الحلف. ومن أصل 30 دولة عضو في الحلف، لم تصدق حتى الآن على طلبي السويد وفنلندا إلا دولتين هما هنغاريا وتركيا.

وقال نينيستو في معرض رده على سؤال من صحيفة Helsingin sanomat اليوم الاثنين: "نعم (تم الاتصال) على الفور. في الواقع، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله في الوقت الحالي، لكنني أعتقد أنه ستصدر هناك تصريحات لاحقا".

وحسب نينيستو، فقد اتصلت فنلندا بالسلطات التركية من خلال مكتب الرئاسة ومن خلال وزير الخارجية بيكا هافيستو.

وأكد نينيستو أن فنلندا لم تغير موقفها المتعلق بالانضمام المشترك إلى الناتو مع السويد.

وفي وقت سابق اليوم، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن فنلندا، بخلاف السويد، تظهر "موقفا إيجابيا" في عملية انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن أنقرة قد تنظر في طلب كل من فنلندا والسويد لعضوية الناتو على حدة، إذا قرر الناتو وهذان البلدان ذلك.