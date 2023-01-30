لا تلقِ ماء الأرز بعد الآن

العالم - منوعات

نذكرها لكم في السطور التالية، وفقًا لما ورد في موقعي "stylecraze" و"timesofindia".

- غذاء للأطفال:

ضيفي القليل من حبات الأرز، ثم اهرسيها جيداً، وضعي بعض السمن والملح، واستخدميها كغذاء للأطفال، يساعد وجود المعادن النادرة الموجودة في الأرز، في إمداد أجسامهم بالطاقة اللازمة.

- تهدئة حروق الشمس:

يساهم وضع ماء الأرز على الجلد، تهدئة حروق البشرة وتوحيد لونها، نظرًا لأنه خالٍ من المواد الكيميائية ومناسب لجميع أنواع البشرة.

- حماية حاجز البشرة:

عندما يضعف الحاجز الطبيعي لبشرتك، تصبح جافة وعرضة لأمراض الجلد مثل التهاب الجلد التأتبي، لذا نشا الأرز يمكن أن يساعد في تحسين وإصلاح الحاجز الطبيعي للبشرة، إضافة إلى علاج الأكزيما والطفح الجلدي والالتهابات.

- التنظيف:

اخلطي بعض ماء الأرز مع صودا الخبز والملح، في زجاجة رذاذ لتنظيف الأسطح، إنه يعطي مظهرًا لامعًا.

- الشفاء من الأمراض:

يحتوي أيضًا على كثير من النشا وبالتالي يوفر الطاقة للجسم، كما أنه سهل الهضم وبالتالي يمكن استخدامه كمشروب طاقة لمن يتعافون من مرض ما.

- مكافحة الشيخوخة:

ماء الأرز مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع نشاط إنزيم الإيلاستاز، وبالتالي، يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وإبطاء علامات الشيخوخة.

- غسل الملابس:

يمكنك استخدامه أيضًا لمنح الملابس القطنية ملمسًا ناعمًا، فقط اغمسي الملابس في مياه الأرز واتركيها حتى تجف.

- إزالة الصدأ من السكين:

ما عليك سوى نقعها في ماء الأرز طوال الليل، وتنظيفها في اليوم التالي، ستساعد هذه الطريقة على جعلها تبدو لامعة.