بانوراما: إلى أين تذهب تونس؟ ومآلات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

خاص بالعالم

هذا وتتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التونسية مع تسجيل نسبة إقبال ضعيفة بلغت نحو أحد عشر بالمائة في الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية.



وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأطراف كافة إلى وقف التصعيد وضبط النفس في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عمليتي القدس وسلوان.

هذا وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو تحديات صعبة بين استرضاء الاحزاب اليمينية بأجندتها التصعيدية، وبين احتجاجات الشارع المتزايدة ضد الحكومة

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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