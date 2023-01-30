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بانوراما: إلى أين تذهب تونس؟ ومآلات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

بانوراما: إلى أين تذهب تونس؟ ومآلات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. دعوة أحزاب المعارضة التونسية، وعلى رأسها جبهة الخلاص الوطني مختلف الأحزاب والمنظمات المجتمعية الى توحيد موقفها من أجل رحيل الرئيس قيس سعيد، وتنظيم انتخابات مبكرة.

خاص بالعالم

هذا وتتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التونسية مع تسجيل نسبة إقبال ضعيفة بلغت نحو أحد عشر بالمائة في الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية.


وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأطراف كافة إلى وقف التصعيد وضبط النفس في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عمليتي القدس وسلوان.

هذا وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو تحديات صعبة بين استرضاء الاحزاب اليمينية بأجندتها التصعيدية، وبين احتجاجات الشارع المتزايدة ضد الحكومة

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما: إلى أين تذهب تونس؟ ومآلات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

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