اعتقال رجل كوري جنوبي بتهمة إمداد كوريا الشمالية بالوقود

العالم _ أسيا و الباسفيك

ويُتهم تاجر النفط، وهو في الخمسينات من عمره، بتوريد 19 ألف طن من الديزل إلى الشمال في 35 مناسبة من أكتوبر 2021 إلى يناير 2022 دون موافقة الحكومة.

وقال مقر خفر السواحل الإقليمي الغربي في "موكبو"، على بعد 410 كيلومترات جنوب سيئول، إن شريكيه اللذين يعملان لدى مورد نفط محلي تم حجزهما للتحقيق دون احتجاز.

وقالت السلطات إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصدي لعملية نقل وقود من سفينة إلى سفينة إلى كوريا الشمالية بمشاركة سفن كورية جنوبية وصينية.

وقد استخدم المشتبه بهم ناقلة النفط التابعة للشركة في معاملات بلغت قيمتها 18 مليار وون (14.65 مليون دولار أمريكي).

وقال المحققون إن الناقلة نقلت الوقود إلى سفينة صينية في بحر الصين الجنوبي، ثم قامت السفينة الصينية بتسليم الشحنة إلى سفينة كورية شمالية.

وأضافوا أن المسؤولين من شركة الشحن الصينية تلقوا المدفوعات من كوريا الشمالية وقاموا بتحويلها إلى الحساب المصرفي لرجل الأعمال.

وقد نفى المتهم ارتكاب التهم المنسوبة إليه، لكن المحققين قالوا إنهم تأكدوا من الجريمة من خلال سجلات اتصالاته وبياناته الجمركية والمصرفية.