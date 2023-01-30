الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

كاتب واعلامي سعودي يتساءل: كم ثمن تغريدة تنتقد ما يحدث في جبل احد؟

كاتب واعلامي سعودي يتساءل: كم ثمن تغريدة تنتقد ما يحدث في جبل احد؟
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

نشر الكاتب ورئيس قناة "المستقلة" في لندن، محمد الهاشمي الحامدي، تغريدة على موقع "تويتر" تساءل فيها عن ثمن انتقاد على مواقع التواصل للتغييرات التي تجريها السلطات السعودية على المعالم التاريخية والاسلامية في جبل احد.

العالم - السعودية

وقال الحامدي في تغريدته: كم ثمن التغريدة؟

جماعة بن سلمان يسألونني عن ثمن التغريدة... من منكم يقدّر بشكل صحيح ثمن تغريدة تستنكر بناء مركز طبي في جبل أحد وإقامة مشروع (هوى) لتركي آل الشيخ في المدينة المنورة؟

وفي تغريدة اخرى قال الحامدي إن جبل أحد له مكانة خاصة في الذاكرة الإسلامية، وطالب السلطات السعودية بنقل مكان المركز الطبي الذي تريد بناءه فوقه إلى مكان آخر. كما طالب بردع هيئة الترفيه عن القيام بأي نشاط يخالف المكانة الروحية للمدينة المنورة.

يذكر ان السلطات السعودية تعتقل اي شخص ينتقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي اجراءات لي العهد محمد بن سلمات وسلطاته وتحاكمه دون ان يحصل على حقوقه القانونية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الثمن الحقيقي لـ'الاصلاح' في السعودية.. اصبحت اكثر قمعا!

انقطاع اخبار الداعية السعودي المعتقل محمد البراك

لأول مرة في تاريخ السعودية.. الكنيسة المصرية تقيم قداسا للمسيحيين+فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تقرير لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين: آثار التعذيب طويلة الأمد: ضحايا يرزحون تحت التعذيب في البحرين

مبعوثة المنظمة الدولية للهجرة تبدا مهامها رسميا في ايران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-01-2023

رئيسي يؤكد على تسريع إغاثة المنكوبين بالزلزال في أذربيجان الغربية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-01-2023

العراق.. إصابة طفلين بمخلف حربي في بابل