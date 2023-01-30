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تقرير لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين:

آثار التعذيب طويلة الأمد: ضحايا يرزحون تحت التعذيب في البحرين

آثار التعذيب طويلة الأمد: ضحايا يرزحون تحت التعذيب في البحرين
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

يعاني السجناء السياسيون وسجناء الرأي في البحرين جميعهم من إنتهاكات جسيمة للمحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقالهم وطوال فترة سجنهم. يمكن القول إن التعذيب الذي يتعرضون له هو أسوأ الإنتهاكات، سواء أثناء اعتقالهم واستجوابهم وخلال مدة سجنهم أيضاً، إما لانتزاع الإعترافات أو لمجرد الإنتقام.

العالم - البحرين

بالإضافة إلى الأضرار الجسدية وقصيرة المدى الناتجة عن أساليب التعذيب هذه، فمن الضروري مناقشة التأثير النفسي والإجتماعي طويل المدى للتعذيب على حياة الضحايا. يترك هذا الحدث الصادم العديد من الضحايا عاجزين عن الإستمرار في حياتهم كما كانوا من قبل، مع العديد من التحديات والمشاكل الشخصية التي غالباً لا يتم تسليط الضوء عليها خاصةً عند مناقشة مسألة التعذيب في البحرين.

يناقش هذا التقرير الجروح الخفية التي لا تزال قائمة في الحالة النفسية والعلاقات الإجتماعية لضحايا التعذيب البحرينيين بعد سنوات من سوء معاملتهم، معتمدين على شهادات الضحايا أنفسهم وبالتعاون مع اختصاصي درس هذه الحالات.

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