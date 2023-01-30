آثار التعذيب طويلة الأمد: ضحايا يرزحون تحت التعذيب في البحرين

العالم - البحرين

بالإضافة إلى الأضرار الجسدية وقصيرة المدى الناتجة عن أساليب التعذيب هذه، فمن الضروري مناقشة التأثير النفسي والإجتماعي طويل المدى للتعذيب على حياة الضحايا. يترك هذا الحدث الصادم العديد من الضحايا عاجزين عن الإستمرار في حياتهم كما كانوا من قبل، مع العديد من التحديات والمشاكل الشخصية التي غالباً لا يتم تسليط الضوء عليها خاصةً عند مناقشة مسألة التعذيب في البحرين.

يناقش هذا التقرير الجروح الخفية التي لا تزال قائمة في الحالة النفسية والعلاقات الإجتماعية لضحايا التعذيب البحرينيين بعد سنوات من سوء معاملتهم، معتمدين على شهادات الضحايا أنفسهم وبالتعاون مع اختصاصي درس هذه الحالات.

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