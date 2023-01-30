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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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بحرية حرس الثورة الاسلامي في ايران توقف 5 سفن على متنها 400 الف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي وتعتقل 33 شخصا
مراسل العالم: فحوى زيارة وزير الخارجية الاميركي للاراضي المحتلة حث حكومة نتنياهو على عدم اتخاذ خطوات احادية تؤدي الى تأجيج الاوضاع
وسائل إعلام باكستانية: إرتفاع عدد ضحايا انفجار بيشاور الى 47 قتيلا و 160 جريحاً
الخارجية الايرانية: ايران تحتفظ بحقوقها المشروعة والقانونية في اتخاذ تدابير مضادة ضد الأطراف التي شاركت في أعمال ضد القانون الدولي
الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني للاحتجاج على تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية والتي أوحى فيها بمشاركة بلاده بهجوم اصفهان
الجهاد الإسلامي: استمرار جرائم الاحتلال بالقدس وجنين ورام الله ونابلس وكل مدننا لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على نيل حريته مهما بلغت التضحيات
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: الكرملين يدين الهجوم بالمسيرات على مجمع صناعي في اصفهان بوسط ايران
مراسل العالم: انفجار بيشاور تم جراء عملية انتحارية حيث كان المنفذ في الصف الاول من صلاة الجماعة وان اكثر من 15 جريحا في حالة حرجة جدا
مصادر باكستانية: مقتل اثنين من عناصر الشرطة وإصابة 70 شخصا إثر تفجير انتحاري داخل مسجد في مدينة بيشاور
قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه جمعا من المنتجين: نحن متاخرون عشر سنوات ولحل المشكلات الاقتصادية نحتاج الى نمو عال ومستمر
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-01-2023
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الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.