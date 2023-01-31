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صدمة عمليتي القدس وكسر عنهجية حكومة نتنياهو

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

بقيت صدمة عمليتي القدس المحتلة مسيطرة علی واقع الاحتلال سياسياً وأمنياً ومجتمعياً حيث التهديدات الصهيونية بالرد تلقی شكوكاً في نجاعتها في ظل اصرار الفلسطينيين علی المقاومة.

العالممع الحدث

أي انجازات حققها الفلسطينيون من عمليتي القدس المحتلة؟

كيف كسر المقاومون عنهجية حكومة نتنياهو وتوعداتها؟

ما حقيقة ضيق خياراتها في ظل تخوفها من انتفاضة شاملة؟

وأين موقع فصائل المقاومة في غزة من معادلة الخطوط الحمراء؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا، والمختص بالشؤون الاسرائيلية عماد ابوعواد، والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أياد غبن.

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