قاليباف يؤكد على التضامن والتنمية المستدامة في العالم الاسلامي

العالم - ايران

وقال قاليباف، في كلمته يوم الاثنين ، خلال الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجزائر: العالم الإسلامي في العصر الحاضر ، على الرغم من وجود غالبية مكونات القوة الضرورية مثل الخلفية التاريخية والحضارية الغنية ، والموارد الطبيعية الضخمة ، والجغرافيا الشاسعة ، والتنوع المناخي ، وارتفاع عدد السكان ، لم يلعب للأسف الدور الذي يتناسب مع قدرات وإمكانيات النظام الدولي. لحسن الحظ ، انه في ضوء تطور الدول الإسلامية في مختلف الأبعاد خلال العقود القليلة الماضية ، رغم العديد من التقلبات ، فإننا نشهد تشكيل حركة جديدة من أجل العودة الكريمة للأمة الإسلامية لتلعب دورها التاريخي والمصيري في رسم خريطة العالم المستقبلية. في الوقت نفسه ، يجب الاعتراف بأن تحقيق هذا الدور يتطلب عملًا جماعيًا مخططًا وهادفًا لجميع الدول الإسلامية.

وصرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي: نيابة عن زملائي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ، ومن أجل تحقيق وتفعيل وتعزيز مكانة وكرامة الأمة الإسلامية ، أود تقديم اقتراح تحت عنوان "العالم الإسلامي ؛ "التضامن من أجل السلام والتنمية المستدامة" للاجتماع الحالي. الشرط الأساسي لهذه المبادرة هو التأكيد على التعددية والتركيز على القواسم المشتركة للدول الإسلامية من خلال تجنب الخوض في القضايا المثيرة للتفرقة.

وأكد أن تحقيق هذه المبادرة يتطلب التركيز على الاستراتيجيات التالية ، دور البرلمانات الإسلامية في إطار اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذه العملية لا يمكن إنكاره. الإستراتيجية الأولى هي التعاون الوثيق والمشترك. جهود الدول الإسلامية لضمان السلام والاستقرار ، والتنمية المستدامة للأمة الإسلامية ككتلة قوة جديدة، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية ، والاهتمام بالمخاوف الأمنية المشروعة للدول الأخرى وعدم التدخل في كل منها. يجب أن تكون الشؤون الداخلية للآخرين هي المبادئ الأساسية لجدول أعمال التعاون المشترك للدول الإسلامية. يجب أن يلتزم الجميع بالتسوية السلمية للنزاعات ، ويجب أن يكون الحوار والتفاهم على رأس أولوياتهم في التفاعل مع بعضهم البعض.

وتابع قاليباف بالقول إن الإستراتيجية الثانية هي التعاون لحل التحديات الأساسية التي تواجه العالم الإسلامي. الفقر وأزمة الغذاء والتخلف والإرهاب والتطرف وصنع الأزمات من قبل قوى التدخل الأجنبي وعداء قادة العالم الغربي تجاه انتشار الثقافة الإسلامية. إن فرض عقوبات أحادية الجانب ضد الدول الإسلامية ، وكذلك الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والاعزل ، هي جزء من هذه التحديات. من الواضح أن السبيل الوحيد للتغلب على هذه التحديات والأخطار هو التعاون بين الدول الإسلامية والتنسيق في مجال سياساتها الاستراتيجية والعامة.

وفي الاشارة إلى أن الخطوة الثالثة هي ابتكارات استراتيجية لتحقيق الهدف المذكور أعلاه ، أوضح رئيس السلطة التشريعية: يجب أن تكون الأنشطة القائمة على التكنولوجيا الأساسية لزيادة التفاعلات الثقافية من أجل تعزيز ثقافة الإسلام الغنية وتعزيز الارتباط والتعاون بين الدول الإسلامية على جدول أعمالنا بجدية. أيضا ، في المجال الاقتصادي ، ينبغي اتخاذ تدابير مثل تطوير البنية التحتية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ، وزيادة القوة التفاوضية والقدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإسلامية في الأسواق العالمية من خلال تدابير مثل دراسة ومتابعة إنشاء سوق مشتركة وتشكيل اتحاد نقدي ومالي بهدف تحقيق تنمية متوازنة ومتجانسة على مستوى الدول الإسلامية.

وأضاف: نتمنى الموافقة والتخطيط لتنفيذ هذه المبادرة التي تتطلب تطوير واعتماد القوانين اللازمة من أجل توفير إمكانية الاستخدام الأمثل للقدرات المحلية والأهلية للدول الإسلامية واعتماد التوافق والنهج المتكاملة، على جدول أعمال الاتحاد.

وقال قاليباف: منذ أكثر من سبعة عقود ، استمرت السياسات والإجراءات الخبيثة للكيان الصهيوني المزيف في انتهاك حقوق الإنسان والكرامة للشعب الفلسطيني. علينا ان لا نشك في أن قضية فلسطين ما زالت حية وحيوية بقوة في قلوب وعقول جميع المسلمين. لقد تحول هذا المثل الأعلى الآن إلى شجرة عظيمة ثمرتها العذبة للأمة الإسلامية هي المقاومة. ان الصهاينة وحكومة نتنياهو المتطرفة وبغية التعتيم على مشاكلهم السياسية ، خططوا لمهاجمة جنين في الأيام القليلة الماضية ، لكن المقاومة الفلسطينية ، وهي رغبة كل شاب ويافع فلسطيني اليوم ، أظهرت انها اصبحت اقوى من امن الصهاينة المهترئ. بالطبع ، ستزيد تحالفات الفصائل الفلسطينية من قوتها في القتال ضد الصهاينة. من المناسب أن نعلن دعمنا لجهود الحكومة الجزائرية لتوحيد الفصائل الفلسطينية.

وقال: في مؤشر أخر ، حتى كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم مؤخرا في قطر أظهر أن فلسطين وقضية القدس الشريف ما زالتا تنبضان بالحياة وأن تطبيع علاقات بعض الدول مع الكيان الصهيوني القاتل للاطفال لم يؤثر عليها. يجب ألا ننسى ميثاقنا وعلينا ان نستمر في السعي لإبقاء فلسطين والقدس الشريف على رأس أولوياتنا وقضية العالم الإسلامي.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: مثلما أكد آية الله الخامنئي قائد الثورة الإسلامية مرات عديدة ، فإن هذا لن يتحقق إلا عندما يمسك الشعب الفلسطيني كله، مسلمين ومسيحيين ويهودا، مصير بنفسه في هذه الارض.

وتابع قاليباف: كما نرى أن انتشار ثقافة الإسلام الغنية في دول العالم أثار قلق مستعمري الأمس وادعياء حرية الرأي والفكر اليوم، حيث أنهم بشعاراتهم الكاذبة حول حرية التعبير يقيدون حرية الرأي والثقافة ويسعون من خلال إهانة مقدسات الإسلام ، لمنع نشر الثقافة الإسلامية بين الشعوب الساعية للحق.

وذكر قاليباف أن الإهانات الأخيرة للمقدسات الاسلامية وحرق القرآن الكريم في الدول الأوروبية هي في الواقع رد فعل من أعداء الإسلام على التوسع الحضاري للتيار الإسلامي في العالم الغربي ، والذي لن يمنع فقط نمو هذا الاتجاه الاجتماعي. لكنه يؤدي أيضًا إلى فهم أفضل من قبل الافراد الباحثين عن الحقيقة حول أبعاد الإسلام الواهبة للحياة ، وقال: في هذا السياق ، أعتقد أن جميع الدول الإسلامية يجب أن تظهر بصوت واحد احتجاجها اللفظي والعملي لأعداء الإسلام ، وان تضع في جدول اعمالها أكثر من أي وقت مضى ، توضيح جوانب الإسلام الصانعة للانسان لشعوب الدول الأخرى. إن التعامل مع هذه الإهانات هو اختبار للعالم الإسلامي ، وبدون أدنى شك ، إذا استخدمت كل الدول الإسلامية قدراتها السياسية والاقتصادية للضغط على سياسيي الجبهة الغربية ، فإن هذه العملية ستتوقف بالتأكيد.

وحول حادث الاعتداء الاخير على سفارة جمهورية اذربيجان بطهران قال: أشعر بضرورة التنويه بشيء عن الحادث الأخير الذي وقع لسفارة جمهورية أذربيجان في طهران. نأسف بشدة لهذا الحادث ونتابعه بعناية وبصورة شاملة. يدرك المسؤولون الأذربيجانيون المحترمون تمامًا تفاصيل هذه المساعي ويتواصل التفاعل الثنائي الوثيق في هذا المجال. لم نعثر على أي مؤشر على أن هذه قضية إرهابية. ومع ذلك ، أشعر بضرورة التأكيد على أن القرارات الانفعالية بشأن العلاقات بين البلدين هي رغبات الأعداء المشتركين والمناوئين للعالم الإسلامي ، وخاصة الكيان الصهيوني ، ويجب التعامل بيقظة ودقة بشأن أي قرار يمكن أن تكون لها عواقب طويلة المدى.