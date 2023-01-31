الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

النظام السعودي يواصل انتهاك بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

النظام السعودي يواصل انتهاك بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

يصر نظام ابن سلمان على انتهاك القوانين المحلية منها والدولية، بدافع القمع والانتقام من المعارضين والمؤثرين في المجتمع والمعبرين عن الرأي.

العالم- السعودية

ويأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليكون من بين أكثر المواثيق التي انتهكها النظام السعودي، حيث تأتي المادة 11 لتنص على أن “كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”.

في المقابل يتعامل النظام السعودي مع معتقلي الرأي بعكس ما تنص عليه المادة 11، حيث يقبع كثير من معتقلي الرأي لسنوات عدة بلا محاكمات أو اتهامات، أو تنظم لهم محاكمات سرية خارجة عن القانون.

وفي هذا السياق، تحذر منظمة "سند" الحقوقية، النظام السعودي في المملكة بضرورة التخلي عن السياسة القمعية التي تنتهك القوانين والحقوق، وإفشاء العدل واحترام الحريات والحقوق والإفراج عن معتقلي الرأي الأبرياء.

المصدر: مؤسسة "سند" الحقوقية

روابط ذات صلة

الثمن الحقيقي لـ'الاصلاح' في السعودية.. اصبحت اكثر قمعا!

نداء حقوقي لمنع إعدام داعية بارز في سجون السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء

الصين تقدم عرضا للسعودية لتنفيذ خطوة مشتركة في أسرع وقت

الرئيس الجزائري يزور روسيا ويوقع وثيقة للتعاون الاستراتيجي اليوم الثلاثاء

النظام السعودي يواصل انتهاك بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تحرك حقوقي لكشف مصير ناشط معزول في سجون السعودية منذ 3 أشهر

الترفيه في السعودية مستحضرات لتجميل صورة النظام