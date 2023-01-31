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الصين تقدم عرضا للسعودية لتنفيذ خطوة مشتركة في أسرع وقت

الصين تقدم عرضا للسعودية لتنفيذ خطوة مشتركة في أسرع وقت
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل فرحان، إلى توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين.

العالم - آسيا والباسفيك

ودعا الوزير الصيني كذلك إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي) في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن الوزير الصيني قوله: "على الجانبين الاستمرار لاحقا، في زيادة توسيع التعاون في العديد من المجالات، ومن بينها التجارة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا العالية وتطوير الاتصالات والتنسيق.

وكذلك الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي)، والإسراع في إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول المجلس".

وأشار الوزير الصيني إلى أن بلاده تقدر عاليا دعم المملكة في القضايا المتعلقة بالمصالح الرئيسية للصين، ومستعدة للتعاون مع الجانب السعودي في التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحماية القواعد الأساسية الأخرى للعلاقات الدولية.

وأضاف: "الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع السعودية في الشؤون الإقليمية والدولية، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية بشكل أفضل".

في ديسمبر الماضي، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ، السعودية وشارك في القمة الصينية- العربية.

وخلال تلك القمة، قال محمد بن سلمان، إن الرياض وبكين تدرسان إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي).

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