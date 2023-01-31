السعودية.. تفاعل نشطاء التواصل مع سيدتان تفترشان الأرض لتأمين قوتهما

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. من أم بندر إلى أم طلال، حكاية واحدة عنوانها كفاح في ظل ظروف حياة صعبة جدا في السعودية. سيدتان تفترشان الأرض لبيع الطعام لتأمين قوتهما، بينما المليارات تصرف على مهرجانات الترفيه والترويج لسياسات تريدها السلطات في المملكة.

تعليقات كثيرة وردت على شبكات التواصل حول هذا الموضوع حيث كتب المعتز بالله مصطفى مغردا: "لا يستويان مثلا، أمنا هذه مالها حلال طيب وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله مباركا وأن يزيدها ومثيلاتها من فضله وكرمه ورحمته وأن ينعم عليها بالصحة والعافية وأن يصلح ما بين يديها لانها ترس مهم في دعم إقتصاد بلادها لكن المهرجين لا خير فيهم".

وغرد "محمد امين" حول هذا الموضع كاتبا: "هذه المرأة اشرف مليون مرة من ساكني القصور الرئاسية العربية، بارك الله في مكسبها".

علقت "لمى أحمد" حول هذا الموضوع كاتبة: "محمد بن سلمان وعد ان الشرق الاوسط سيكون اوروبا الجديده يقصد ان يخدموا الناس الاروبيين وتكون الدول مسكن وملاذ الاروبيين ليعيشوا في ترف، لكن الناس لم تفهم ما قصد، ظنوا انه يريد التطوير وهو كان يقصد مكان للغرب لينعموا بخيرات الدول وهذه حربه للإحتلال الاروبي التي سيحققها قبل ان يموت".

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